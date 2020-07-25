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تعليم

55 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى يؤدون امتحانات اللغة العربية بالبحيرة

السبت 25/يوليه/2020 - 10:00 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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جمالات الدمنهورى
توافد طلاب دبلومات التعليم الفنى نظام الخمس سنوات بنطاق محافظة البحيرة  لأداء امتحانات لعام 2020/2019 فى مادة اللغة العربية  من الساعة  العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، على استقبال الطلاب بجميع اللجان لإمتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت بمختلف النوعيات " صناعى - زراعى – تجارى – تعليم مزدوج – إعداد مهنى – نظام الخمس سنوات  والبالغ عددهم" 54801 طالب وطالبة.

وأشار إلى إنه تم تفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان التعليم الفني،  تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة وانتظام سير عملية الامتحانات العملية.


ولفت الى تنظيم دخول الطلاب في طابور متباعد عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية وجل مطهر وغطاء الرأس بالإضافة إلى الكشف الحراري وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحيًا ووقائيا ضد فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان.

وشدد وكيل تعليم البحيرة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والحفاظ على التباعد والحرص على إرتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم.

55 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى يؤدون امتحانات اللغة العربية بالبحيرة
55 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى يؤدون امتحانات اللغة العربية بالبحيرة
55 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى يؤدون امتحانات اللغة العربية بالبحيرة
55 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى يؤدون امتحانات اللغة العربية بالبحيرة
55 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفنى يؤدون امتحانات اللغة العربية بالبحيرة
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