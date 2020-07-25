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أخبار البلد

تسيير 170 رحلة جوية.. حركة تشغيل مرتفعة بمطار القاهرة اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 10:22 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
يشهد مطار القاهرة الدولي، معدل تشغيل كبير في الرحلات الجوية ما بين المنتظمة والاستثنائية، حيث يسير على مدار ساعات اليوم السبت، حوالى 170 رحلة جوية، ما بين سفر ووصول على متنهم قرابة 17 ألف راكب. 

ويستقبل مطار القاهرة الدولى، 87 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12374 راكبا، كما يغادر المطار 84 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4357 راكبا.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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