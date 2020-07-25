تسيير 170 رحلة جوية.. حركة تشغيل مرتفعة بمطار القاهرة اليوم

يشهد مطار القاهرة الدولي، معدل تشغيل كبير في الرحلات الجوية ما بين المنتظمة والاستثنائية، حيث يسير على مدار ساعات اليوم السبت، حوالى 170 رحلة جوية، ما بين سفر ووصول على متنهم قرابة 17 ألف راكب.





ويستقبل مطار القاهرة الدولى، 87 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12374 راكبا، كما يغادر المطار 84 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 4357 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.



