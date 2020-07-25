صفقة القرن.. لاجازيتا: انتقال ميسي إلى إنتر ميلان ليس مستحيلا





وذكرت الصحيفة الإيطالية، أن انضمام ميسي إلى إنتر ميلان لم يعد مستحيلا ، حيث إن عائلة تشانج المالكة للنادي لديها القدرة المالية لضم ميسي، والرد على تعاقد يوفنتوس مع كريستيانو رونالدو.





وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن إنتر ميلان سيكون قادرا على شراء ميسي، بمجرد انتهاء عقد اللاعب مع برشلونة في صيف 2021.





وتابعت الصحيفة، أن انتقال والد ميسي للإقامة في مدنية ميلانو مؤخرا، قد تساعد على اتمام صفقة انتقال ميسي إلى الإنتر.





وانتقال ميسي إلى إنتر ميلان ستكون بمثابة "صفقة القرن"، كون ميسي أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر تاريخها، بالإضافة إلى أن البرغوث الأرجنتيني لم يرتدِ أي قميص آخر سوى قميص برشلونة طوال مسيرته.





وكانت تقارير أشارت مؤخرا إلى رفض ميسي لتجديد عقد مع نادي برشلونة والذي ينتهي في صيف 2021، بسبب عدم حصوله على التقدير الكافي من قبل إدارة البلوجرانا.





أكدت صحيفة لاجازيت الإيطالية، أن انتقال النجم الأرجنتيني إلى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة إلى صفوف إنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة، بات أمرا ممكنا.