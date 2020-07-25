AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وسائل إعلام تونسية: قيس سعيد اختار محمد صالح بن عيسى رئيسا للحكومة

السبت 25/يوليه/2020 - 12:52 م
إعلام تونسي: قيس
إعلام تونسي: قيس سعيد اختار محمد صالح بن عيسى رئيسا للحكومة
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرر اختيار وزير العدل السابق والأمين العام المساعد لمركز جامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى رئيسا للحكومة الجديدة.

ورشحت الكتل النيابية والأحزاب السياسية في تونس عدة أسماء لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ.

وأفادت وسائل إعلامية بأن حزبي النهضة وقلب تونس اتفقا على ترشيح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد الفاضل عبدالكافي، والمتخصص في السياسات العمومية خيام التركي.

في المقابل اقترح حزب تحيا تونس بزعامة رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، 5 أسماء لتولي المنصب بينهم سنية بالشيح التي تقلدت في وقت سابق وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورجل الاقتصاد ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من رئيس الحكومة التونسية عقب التقدم باستقالته

الأسوأ قادم.. محلل سياسي يكشف السيناريوهات المتوقعة فى تونس بعد استقالة الحكومة

نشأت الديهي: المشهد التونسي على صفيح ساخن

تونس تغلي تحت نار الفتن.. محلل سياسي: الإخوان سيديرون حكومتها الجديدة

أقصر حكومات تونس .. سباق إطاحة بين الفخفاخ والغنوشي.. لوموند: استقالة رئيس الوزراء تستبق مؤامرة الإخوان.. وحركة النهضة معزولة وحليفة لقوى مشبوهة

الجريبي أو الشواشي.. الرئيس التونسي يفاوض حزب التيار لاختيار خلف للفخفاخ

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

انطلاق مبادرة ما يغلاش عليك غدًا بخصومات 20٪ .. ودعم إضافي ألف جنيه لكل بطاقة تموينية

عبقرية أينشتاين.. طفلة مصرية عمرها 5 سنوات تنجز 100 معادلة رياضية في 3 دقائق |فيديو

تقرير سعودي: كارتيرون يطلب ضم عمر خربين مهاجم الهلال

متنوعة وبسيطة.. شاهد.. أبرز قصات شعر منة شلبي

AdvertisementS

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

لشراء لقاح كورونا.. الصين تقدم مليار دولار للدول المصابة

ثأرا لشرف ابنته.. أردوغان يحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سجن مفتوح

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتح الرحلات لجبل موسى بسانت كاترين بعد غلق دام ٤ أشهر بسبب كورونا

متنوعة وبسيطة.. شاهد.. أبرز قصات شعر منة شلبي

الحياة وسط الأسماك.. شاهد أول فندق تحت الماء بأفريقيا