وسائل إعلام تونسية: قيس سعيد اختار محمد صالح بن عيسى رئيسا للحكومة

ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن الرئيس قيس سعيد قرر اختيار وزير العدل السابق والأمين العام المساعد لمركز جامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى رئيسا للحكومة الجديدة.





ورشحت الكتل النيابية والأحزاب السياسية في تونس عدة أسماء لرئاسة الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ.





وأفادت وسائل إعلامية بأن حزبي النهضة وقلب تونس اتفقا على ترشيح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد الفاضل عبدالكافي، والمتخصص في السياسات العمومية خيام التركي.



