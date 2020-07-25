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تعليم

شاهد.. آراء طالبات الثانوية الأزهرية في امتحانات نهاية العام

السبت 25/يوليه/2020 - 02:12 م
آراء طالبات الثانوية
آراء طالبات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي في الامتحانات
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محمد شحتة
استطلع موقع "صدى البلد"، آراء طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، في امتحانات نهاية العام الحالي 2019 - 2020.

واتفقت الطالبات على أن أغلب امتحانات نهاية العام كانت سهلة، ولكن هناك صعوبة في بعضها وبشكل عام كانت الامتحانات جيدة. 

وقالت إحدى الطالبات في معهد فتيات الخصوص الأزهري: "الامتحانات كانت كويسة وتمكنا من الإجابة عليها بنسبة كبيرة ونتمنى من المصححين أن يراعوا الطلاب في التصحيح بسبب الضغوطات التي كانت على الطلاب هذا العام بسبب أزمة كورونا". 

وتابعت "مادة اللغة الانجليزية كانت جيدة وأسئلة الامتحان كانت سهلة، أما الفقه فكانت صعبة والامتحان كان فيه غموض ولم يكن مباشرا".

وعلقت إحدى الطالبات، على الامتحانات، قائلة "الامتحانات بشكل عام كانت جيدة ولكن كانت هناك صعوبة في امتحان مادتي الفقه والتفسير بسبب طول الأسئلة وغموضها". 

من جانبها قالت إحدى الطالبات، إن أغلب امتحانات هذا العام كانت جيدة ولكن كانت لدي مشكلة مع مادة التاريخ، وبالنسبة للمواد الثقافية كانت جيدة والشرعية ولكن كانت بها نسبة صعوبة. 
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