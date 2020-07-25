شاهد.. آراء طالبات الثانوية الأزهرية في امتحانات نهاية العام

استطلع موقع "صدى البلد"، آراء طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، في امتحانات نهاية العام الحالي 2019 - 2020.



واتفقت الطالبات على أن أغلب امتحانات نهاية العام كانت سهلة، ولكن هناك صعوبة في بعضها وبشكل عام كانت الامتحانات جيدة.



وقالت إحدى الطالبات في معهد فتيات الخصوص الأزهري : "الامتحانات كانت كويسة وتمكنا من الإجابة عليها بنسبة كبيرة ونتمنى من المصححين أن يراعوا الطلاب في التصحيح بسبب الضغوطات التي كانت على الطلاب هذا العام بسبب أزمة كورونا".



وتابعت "مادة اللغة الانجليزية كانت جيدة وأسئلة الامتحان كانت سهلة، أما الفقه فكانت صعبة والامتحان كان فيه غموض ولم يكن مباشرا".



