برلمانية المؤتمر: المصريون قادرون على مواجهة الشائعات الإلكترونية

أكد النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر أن المصريين قادرون على مواجهة الشائعات الإلكترونية التى تطلقها قوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية بعد وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة درع وسيف الوطن وخلف جميع مؤسسات الدولة المصرية.





وقال "الشريف" فى بيان له أصدره اليوم، إن أعضاء تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من داخل قطر وتركيا لا يزالون يمارسون سياساتهم الخسيسة فى ترويج الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية إلا أن الشعب المصري فهم القصد منها وأصبح على وعى وإدراك كاملين بالأهداف الشيطانية لقوى الشر والظلام والارهاب ولم تعد تلك الشائعات لها أى تأثير بأي شكل من الأشكال على المصريين.



