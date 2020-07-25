أمريكا تسعى لبناء محطات طاقة نووية على سطحيّ القمر والمريخ

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن وجود رغبة لدى الولايات المتحدة الامريكية لبناء محطات للطاقة النووية على سطحيّ القمر والمريخ، حيث طرحت الجهات المسئولة أمس طلبًا للحصول على أفكار من القطاع الخاص حول كيفية القيام بذلك.





سيقيم مختبر أيداهو الوطني ، وهو منشأة أبحاث نووية في شرق ولاية أيداهو ، ووزارة الطاقة ووكالة ناسا أفكار تطوير المفاعل.





يشار إلى أن المختبر يقود الطريق في الولايات المتحدة بشأن المفاعلات المتقدمة، وبعضها مفاعلات صغيرة وأخرى يمكن أن تعمل بدون ماء للتبريد.





وتخطط وزارة الطاقة ووكالة ناسا وتحالف باتيل للطاقة، المقاول الأمريكي الذي يدير مختبر أيداهو الوطني ، لعقد اجتماع فني للبث عبر الإنترنت بين الحكومة والصناعة في أغسطس المقبل بشأن التوقعات المتعلقة بهذا البرنامج.