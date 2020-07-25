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حوادث

الجنايات تجدد حبس زياد العليمى في قضية خلية الأمل

السبت 25/يوليه/2020 - 04:35 م
زياد العليمي
زياد العليمي
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى تجديد حبس زياد العليمى وأكثر من 35 آخرين المتهمين في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، 45 يوما على ذمة التحقيقات.


ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
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