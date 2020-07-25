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أخبار العالم

الجيش الليبي يكشف سبب لقاء أردوغان والسراج في اسطنبول

السبت 25/يوليه/2020 - 05:27 م
اردوغان وفايز السراج
اردوغان وفايز السراج
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قسم الخارجي
أكد الجش الوطني الليبي أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يتواجد في اسطنبول لتلقي أخر التعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب إن الميليشيات وحكومة الوفاق لا تستطيع الاستمرار في طرابلس دون حماية تركيا والمرتزقة، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

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وأضاف المحجوب أن جميع الاتفاقيات بين حكومة الوفاق وتركيا غير شرعية.

وأوضح أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر طائرات شحن تركية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتمع اليوم السبت، برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في إسطنبول، بحسب قناة "تي ار تي" التركية.
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