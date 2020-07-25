اليونان تضع شرطا للموافقة على دخول مواطني بلغاريا ورومانيا إلى أراضيها

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، عن أن الركاب الذين يسافرون من بلغاريا ورومانيا إلى أثينا سيضطرون، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، لتقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس "كورونا" المستجد التي تم إجراؤها قبل 72 ساعة من دخولهم اليونان.





وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية، على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة أعلنت هذا القرار بعد الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس التاجي في دول البلقان.





ولا ينطبق هذا الإجراء على المواطنين اليونانيين والمقيمين الدائمين في اليونان والأشخاص الذين يزورون "لأسباب مهنية أساسية".



