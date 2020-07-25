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فن

ريم مصطفى: أحمد السقا محبوب.. ويفعل شيئا جميلا حينما يأتي لأستديو "العنكبوت"

السبت 25/يوليه/2020 - 11:21 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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محمد نحلة
عبرت الفنانة ريم مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان احمد السقا في فيلم "العنكبوت"، التي تنتظر عرضه قريبا.

وقالت ريم مصطفى، في تصريحات لـ "صدى البلد":احمد السقا فنان محبوب، وخدوم وجميل، وحينما كان يأتي الي الاستديو يمر علينا ليلقي السلام، فالجميع يحب احمد السقا والعمل معه.

ويعرض لـ "ريم" حاليا مسلسل شديد الخطورة على احد المنصات الالكترونية وهو من بطولة أحمد العوضي، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.

يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
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