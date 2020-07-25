ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق

أعلنت الخطوط الليبية، السبت، أنها فقدت الاتصال بطائرتها القادمة من تركيا وعلي متنها أعضاء حكومة الوفاق في ليبيا.





ويتواجد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية في تركيا، حيث اجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول.





من جانبه، أكد الجش الوطني الليبي أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يتواجد في اسطنبول لتلقي أخر التعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



