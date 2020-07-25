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أخبار العالم

ليبيا.. فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق

السبت 25/يوليه/2020 - 06:07 م
فقدان الاتصال بطائرة
فقدان الاتصال بطائرة قادمة من تركيا تقل وزراء حكومة الوفاق
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قسم الخارجي
أعلنت الخطوط الليبية، السبت، أنها فقدت الاتصال بطائرتها القادمة من تركيا وعلي متنها أعضاء حكومة الوفاق في ليبيا.

ويتواجد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية في تركيا، حيث اجتمع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول.

من جانبه، أكد الجش الوطني الليبي أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية يتواجد في اسطنبول لتلقي أخر التعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويزور عدد من أعضاء حكومة الوفاق الليبية تركيا منذ أيام، بينهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، حيث استقبله وزير الدفاع التركي بمراسم عسكرية.
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