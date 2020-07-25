بالأسماء.. اعتماد الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة فى مديرية أمن قنا

اعتمد اللواء محمد أبو المجد،

، حركة تنقلات ضباط الشرطة والتى اشتملت تغييرات واسعة بين ضباط المباحث بمختلف المراكز والأقسام.

تضمنت تعيين العميد سعيد عابد، رئيس فرع البحث بقوص، رئيسًا لقسم المباحث الجنائية، و المقدم طارق محمد مصطفى، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بنجع حمادي، قادمًا من مديرية أمن سوهاج، والمقدم عصام رشوان، رئيسًا لقسم مباحث الأموال العامة، قادمًا من مباحث النقل والمواصلات، والمقدم ياسر القطان، رئيسًا لفرع البحث بقوص، قادمًا من الأقصر.





وتم تعيين الرائد محمد رفعت نور الدين، رئيسًا لقسم مكافحة جرائم الآداب، قادمًا من مديرية أمن البحر الأحمر، والمقدم سامح نجيده، رئيس مباحث نجع حمادى، وكيلًا لفرع البحث الجنائي بنجع حمادي، والرائد شريف صلاح الدين، رئيسًا لقسم المصنفات الفنية، والرائد محمد مجدي الخطيب، رئيسًا لقسم الأحداث، و المقدم أدهم ابراهيم رياض، رئيسًا لقسم التحريات.





وضمت الحركة تعيين الرائد محمد كمال مغربي، رئيسًا لمباحث مركز قنا، والمقدم اسلام فوزي، رئيسًا لمباحث نجع حمادي، والرائد محمد الملقب، رئيسًا لمباحث قوص، والرائد محمد السنوسي، رئيسًا لمباحث أبوتشت، و النقيب مصطفى صفوت، رئيسًا لمباحث فرشوط، والنقيب محمد عبدالقادر، رئيسًا لمباحث فقط.





وتم تعيين العقيد أحمد محمد عبدالمنعم، ضابطًا بقسم المباحث الجنائية، قادمًا من نجع حمادي، والعقيد محمد جمال نصاري، وكيل فرع البحث بقوص، ضابطًا بقسم المباحث الجنائية، و المقدم محمد أحمد سليمان، من مديرية أمن سوهاج، ضابطًا بفرع البحث بأبوتشت، والمقدم محمود نور الدين الهواري، من مباحث النقل والمواصلات لضابط بفرع البحث بقوص.





و شملت الحركة تعيين المقدم محمد نصر سرحان، ضابطًا بفرع البحث بنجع حمادي، والمقدم أحمد عبدالحق، ضابطًا بقسم تنفيذ الأحكام، والمقدم محمد محمود فتح الله، ضابطًا بقسم الرقابة الجنائية، والمقدم ياسين الشريف، ضابطًا بفرع قوص، والرائد محمد شكيب، ضابطًا بفرع البحث بأبوتشت، و الرائد مصطفى تاج، ضابطًا بفرع قوص، والنقيب وليد اسماعيل، ضابطًا بقسم الآداب، والنقيب شادي صلاح الدين السمان، معاونًا لمباحث قوص، والنقيب أحمد صلاح كمال، معاونًا لمباحث قوص، والنقيب مصطفى عثمان، معاونًا لمباحث قوص.





و تضمنت الحركة تعيين النقيب محمود غزالي، معاونًا لمباحث نقاده ، والنقيب عمرو عبدالمنعم، معاونًا لمباحث قفط، والنقيب محمد العراقي، معاونًا لمباحث نجع حمادي، والنقيب أيمن عبدالمقصود سليم، معاونًا لمباحث نجع حمادي، والنقيب هشام الجوهري، معاونًا لمباحث دشنا، و النقيب محمد هشام البلقيني، ضابطًا بقيم العمليات بإدارة البحث، والنقيب مصطفى محمد عبدالعزيز، معاونًا لمباحث قفط، والنقيب عبدالرحيم عبدالحق السمان، معاونًا لمباحث قوص، والنقيب أحمد عزت، معاونًا لمباحث قنا، والنقيب محمود جمال الدين، معاونًا لمباحث المرور، و النقيب محمد عبدالمجيد القاضي، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الوقف، والملازم أول علاء أحمد حسين، معاونًا لمباحث الوقف، قادمًا من قسم قنا.





و تضمنت تعيين الملازم أول عمر مدني فؤاد، رئيسًا لقسم مكافحة السيارات، قادمًا من مباحث نقاده، و الملازم أول مختار عبدالراضي عربي، معاونًا لمباحث فرشوط، قادمًا من قسم قنا، والملازم أول أحمد كمال عبدالرحيم، معاونًا لمباحث مركز قنا، قادمًا من أبوتشت، والملازم أول عمر محمد سمير، معاونًا لمباحث المرور، قادمًا من مباحث مركز قنا، والملازم أول محمود ابراهيم عبدالعال، معاونًا لمباحث فرشوط قادمًا من قوص، والملازم أول أحمد حمدي عبدالمنعم، معاونًا لمباحث دشنا، قادمًا من قوص، والملازم أول اسلام السلال، معاونًا لمباحث فرشوط، قادمًا من قوص.





وتقرر تعيين النقيب أمير نادر معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من البحيرة، والنقيب محمود أحمد عبدالقادر، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الدقهلية، والنقيب هيثم شعبان، معاونًا لمباحث قسم قنا، قادمًا من الأقصر، والنقيب ياسر سامي، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من أسوان، والملازم أول عمرو جمال بكري، معاونًا لمباحث نجع حمادي، قادمًا من البحر الأحمر، والملازم أول مصطفى عزت، معاونًا لمباحث قسم قنا، قادمًا من سوهاج، والملازم أول عبدالناصر مبارك، معاونًا لمباحث بندر قنا، قادمًا من المنيا، والملازم أول علاء عادل عبدالعزيز، معاونًا لمباحث دشنا، قادمًا من قوص.





وتم تعيين النقيب كريم أبو الخير، معاونًا لمباحث مركز قفط، قادمًا من الدقهلية، والنقيب سيف الدين أحمد جودة، ضابطًا بقسم عمليات إدارة البحث، قادمًا من مديرية أمن الجيزة، والنقيب أحمد سمير جابر، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الاسماعيلية، والنقيب أحمد عاطف عبدالرحمن، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الدقهلية، والنقيب محمد صفوت علي ابراهيم، معاونًا لمباحث أبوتشت، قادمًا من الدقهلية، والنقيب محمد خالد الشامي، معاونًا لمباحث قفط، قادمًا من الدقهلية، والنقيب مصطفى محمد علي، معاونًا لمباحث مركز قنا، قادمًا من الاسماعيلية.اقـرأ أيضًا :