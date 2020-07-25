كيف تختار أضحيتك بشكل صحيح .. طبيبة تجيب

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الاضحى المبارك وسط، أزمة جائحة كورونا التي لم تشهدها البلاد من قبل، في حين يستعد المواطنون في نفس الوقت لتجهيز اضحيتهم وتوزيعها في أول أيام العيد الأضحى مشارف الأسبوع المقبل.





ولكن للأضحية شروطا يجب مراعاتها، حتى التأكد من أنها بصحة جيدة وصالحة للذبح، لذا توضح الدكتورة سمر عبد الرحمن طبيبة الحيوانات الأليفة الشروط اللازمة للاختيار السليم للاضحية في العيد.









وأول هذه الشروط بحسب ما أوضحته الدكتور سمر لموقع صدى البلد، أن تكون من الحيوانات التاليه: الجمال الأبقار الخراف الماعز.





أما الشرط الثاني فيجب أن تبلغ الأضحية السن الشرعية وهي خمس سنوات للجمل وسنتان للبقر وسنة للماعز وستة أشهر للخروف .









وأوضحت الطبيبة سمر ان هناك شروطا ايضا يجب توافرها في الأضحية لضمان صحتها غذائيا وهي:





أن تكون خالية من العيوب التالية العور البين الذي يدل على مرضها العرج البين، وهذا يدل على الهزال الشديد و العمياء التي لا تبصر ، و مقطوعة اليدين أو الرجلين ، والمبشومة ( الملكومة ) التي أكلت فوق طاقتها حتى إمتلأت حتى يزول عنها الخطر.





المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر.





المصابة بما يميتها من خنق وسقوط حتى يزول عنها الخطر.





الأضحية العاجزة عن السير والحركة بسبب عاهة معينة.









وشرحت الدكتورة البيطرية، الشروط الصحية المتوافرة في الأضحية، وهي يجب ملاحظة علامات النشاط والحيوية والحركة وأنها مقبلة على الطعام وأن يكون تنفسها بصورة طبيعيه بغير نهجان.





ثانيا أن تكون عيناها لامعتين ناصعتين ليس بهما إحمرار ولا إصفرار ولا إفرازات أو سوائل مرضية من الأنف

لا يوجد عندها إسهال ،لا توجد جروح أو قروح بجسمها أو دمامل، علاوة على عدم تورم جسدها، وان يكون صوف الأضحية سليما وليس به جرب او اي مشكلة جلدية، وان تكون القوائم ( الأرجل ) الأربع سليمة ، و أن تكون الاضحية مليئة باللحم وجيدة التغذية.









اما عن طريقة نقل الأضحية السليم فقالت الدكتورة سمر عبد الرحمن، إنه يجب أن تكون العربة التي تنقل فيها الأضحية نظيفة ومطهرة حتى نقلل من فرص حدوث الأمراض .





و يجب أن تكون أرضية العربة من مادة لا تسبب إنزلاق الحيوان مما قد يؤدي إلى حدوث كسور به، علاوة على وضع كمية من القش على الأرض تحت الأضحية ومعالجة أي بروزات أو نتوءات بالعربة قد تؤدي إلى إصابتها.





وأفادت الدكتورة سمر ، أن نقل الضحية لابد وأن يكون بكثافة مناسبة لا تكون أقل من اللازم فتتعرض الحيوانات للسقوط أرضا عند اي توقف مفاجئ للعربة ولا أعلى من اللازم ،ويجب أن تكون بها فتحات تهوية حتى لا تختنق خلال نقلها.





وشرحت الطبيبة البيطرية، طريقة إستقبال الأضحية، وهي وجوب إستقبال الاضحية في مكان نظيف ومناسب يحميها من الظروف الجوية المختلفة، كما يجب أن تكون الأرضية مفروشة بالقش .









وفي إرشادات طبية شرحت الطبيبة سمر ، الاطعمة التي يجب تقديمها للإضحية ، وتتمثل في وضع كمية مناسبة من الماء والعلف وتترك في هدوء لأيام قليلة حتى تتأقلم على المكان.





يجب الاحتفاظ بعنوان او رقم تليفون اقرب طبيب بيطري لعلاج أي مشكلة صحية عاجلة قد تطرأ على الأضحية، ويجب سؤال التاجر أو المالك السابق للحيوان عن حالته الصحية و التحصينات والعلاجات التي تناولها.