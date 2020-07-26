إبراهيم حسن: جيل 90 واجه صعوبات في الوصول لمونديال إيطاليا.. فيديو

أكد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن جيل 90 عاني وواجه صعوبات عديدة من أجل الوصول لكأس العالم بإيطاليا، مشيرا إلى أن أنهم تأهلوا على حساب الجزائر بكامل نجومها.





وقال حسن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كيف وصل جيل 90 لكأس العالم دون جدارة واستحقاق؟ كيف ذلك؟ وصلنا عن جدارة واستحقاق ومع أفضل مدرب في تاريخ مصر".





وأضاف: "بإمكاننا العودة ومشاهدة مباراة الجزائر في استاد القاهرة، تفوقنا على جيل من أقوى أجيال الجزائر، بل وفي المباراة التي أقيمت على أرضهم أهدرنا العديد من الأهداف".



