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رياضة

إبراهيم حسن: جيل 90 واجه صعوبات في الوصول لمونديال إيطاليا.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:36 ص
إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
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حسن العمدة
أكد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن جيل 90 عاني وواجه صعوبات عديدة من أجل الوصول لكأس العالم بإيطاليا، مشيرا إلى أن أنهم تأهلوا على حساب الجزائر بكامل نجومها.

وقال حسن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كيف وصل جيل 90 لكأس العالم دون جدارة واستحقاق؟ كيف ذلك؟ وصلنا عن جدارة واستحقاق ومع أفضل مدرب في تاريخ مصر".

وأضاف: "بإمكاننا العودة ومشاهدة مباراة الجزائر في استاد القاهرة، تفوقنا على جيل من أقوى أجيال الجزائر، بل وفي المباراة التي أقيمت على أرضهم أهدرنا العديد من الأهداف".

وقال فاروق جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إنه خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات.

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