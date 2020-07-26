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فن

مجدي الهواري: ما قدمه أبطال مسرحية علاء الدين فخر للفن المصري

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

حرص مجدي الهواري على نشر صورة لأبطال مسرحية علاء الدين من العرض الخاص الذي أقيم أمس للفرق الطبية.


وكتب على الصورة عبر حسابه على إنستجرام: "ضع تعليق مناسب علي هذه الصورة ، انا تعليقي ان ماقدموه امس هولاء النجوم هو فخر للفن المصري".


كان المخرج مجدى الهواري، قال إنهم احترموا قرار الحكومة الخاص بنسبة الإشغال ب 25%، متابعا: "حياة الجمهور أهم".


وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، احنا قررنا نفتح أول يوم العيد، ققرنا نعمل يوم للجيش الأبيض، حيث ستكون أول حفل بمسرحية علاء الدين من أجل العاملين في المنظومة الصحية وجيش مصر الأبيض وهي مبادرة من الفنان أحمد عز.


وأوضح أن الحفلات ستبدأ في أول أيام عيد الأضحى وسيكون هناك التزامًا تامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أنهم سيعيدون العروض الخاصة بباقي المسرحيات، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجمهور والممثلين.
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