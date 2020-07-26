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مرأة

مع اقتراب العيد.. طريقة تنظيف بقع دم الأضحية من الملابس.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:01 ص
طريقة تنظيف بقع دم
طريقة تنظيف بقع دم الأضحية من الملابس
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أسماء عبد الحفيظ

يصاحب ذبح الأضاحي في العيد، الكثير من بقع الدم على الملابس، وتظل فرحة الشباب فى لصق الأصابع بدم الأضحية على الملابس كنوع من أنواع بهجة العيد، ولكن تواجه ربة المنزل مشكلة بسبب عدم التخلص من بقع دم الأضحية على الملابس سريعا. 

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في هذه الحالة يتجلط الدم على الأقمشة، وعند محاولة التخلص من بقعة دم جافة يكون الأمر في غاية الصعوبة. وللتخلص من هذه البقع الجافة، قدمت الإعلامية رضوة الشربيني طريقة للتخلص من بقع دم الأضحية سريعا، تأكد من وجود هذه المكونات في مطبخك أولًا:


المكونات:
ملح
معجون أسنان أبيض
عصير ليمون
بيكربونات الصوديوم


الطريقة:
-افردى قطعة الملابس بشكل مسطح، وضع عليها أولًا الملح مع نقطتين من الماء وافركها جيدًا.
-اتركيها حتى تجف، ثم ضع معجون الأسنان الأبيض وافركها جيدًا.
-وأخيرًا، اجمعى بين كوبين من عصير الليمون وبيكربونات الصوديوم، وانقع قطعة الملابس بها حتى تتأكد من نظافة البقعة من الدم.


ورغم فاعلية هذه الطريقة في إزالة بقع الدم، إلا أنها تعد غير آمنة على بعض الملابس، وخاصةً الحرير، لذلك يجب تجنب ارتداء الملابس الحريرية أثناء الذبح.

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