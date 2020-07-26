معهد الكويت للأبحاث العلمية: فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء

بعد الحصول على نتائج بحثية جرت في دولة الكويت العربية، أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية عن نتائج جديدة فيما يخص طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجدCOVID-19، وفق ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية.





وأجرى المعهد الكويتي، بحثا علميا مبنيا على دراسة ميدانية وتحليل عينات أخذت في مستشفى جابر الأحمد، وقد أكدت نتائج البحث الذي يقوم به فريق من الباحثين بالمعهد برئاسة د. علي الحمود إمكانية انتقال العدوى عن طريق الهواء متى ما توفرت بعض الظروف.





وذكر رئيس المشروع الدكتور علي الحمود أن النتائج التي توصل إليها الباحثون من شأنها أن تزيد من فهم طريقه انتقال العدوى ومن ثم تطوير التوصيات والسياسات الوقائية.





وقال الدكتور علي الحمود إن جمع وتحليل العينات تم بالتعاون مع فريق من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وباستخدام أحدث التقنيات.



