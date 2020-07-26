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رياضة

من داخل الملعب .. شاهد أحدث ظهور لـ محمد النني

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:15 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر محمد الننى نجم منتخب مصر ولاعب نادي أرسنال الإنجليزي المعار بالدوري التركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من إحدى المباريات. 


وكتب النني على الصورة : "لا يمكن أن تتمنى نهاية أفضل للموسم". 

وعلى الجانب الآخر، أكدت تقارير إعلامية تركية، أن محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش والمعار من أرسنال، سيعود إلى النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم الجاري مباشرةً. 

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ووفقًا لما ذكرته قناة "تي في بو سبور" التركية، فإن بشكتاش لا ينوي شراء أو تجديد استعارته للنني بعد انتهاء الموسم الجاري، بسبب عدم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

وسبق لتقارير صحفية تركية، أن أشارت في وقت سابق إلى وجود رغبة مبدئية لاستمرار النني مع بشكتاش، إلا أن القناة التركية نفت الأمر بشكل قاطع، وفقًا لمصادر خاصة بها.

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