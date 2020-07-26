وليد العطار يكشف تفاصيل التعاقد مع الشركة الإسبانية بملف الـ VAR .. فيديو

حسم وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الجدل بشأن التعاقد مع الشركة الإسبانية لتولى ملف تقنية الفيديو الـ VAR فى الدورى الممتاز.
قال وليد العطار فى حواره لـ "صدى البلد": أحب أن أوضح لماذا إثارة الجدل حول ملف الشركة الإسبانية التي أدارت ملف تقنية الفيديو... اولا الذى اثير أن التعاقد مع شركة مصرية وهذا ليس صحيحا وإنما هى شركة اسبانية وما قيل إنه لم يكن لها سوابق فى العمل أيضا غير صحيح حيث أنها نفس الشركة التي تولت ملف تقنية الفيديو في أمم إفريقيا للكبار.
أضاف: الشركة الإسبانية واختيارها جاء بناء على مناقصة محدودة والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حدد 13 شركة على مستوى العالم أنه من حقها تولى ملف تقنية الفيديو ومعتمدة من الفيفا وأرسلنا الى الـ 13 شركة خارج مصر وكنا عايزين نعمل حاجة على قد امكانياتنا وكانت فكرة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للجبلاية نعمل عقد ايجار بغرض الشراء وايجار الخدمة.
تابع : الفكرة كانت قائمة على أن الإيجار يكون بالمباراة وفكرة اللجنة الخماسية الايجار لمدة 3 سنوات والتفاوض على امتلاك المعدات اخر السنوات الثلاث تحت إشراف الجهة الإدارية وبدأنا التفاوض مع 13 شركة بالإيجار بغرض التملك وبعض الشركات رفضت وانتهى الأمر على 3 شركات وافقت على الفكرة وبدأنا المقارنة ماليا وفنيا بينها وعملنا جداول لـ 3 شركات وكل الإدارات شاركت فى الملف ونفذنا المشروع بالفكرة اللى احنا عايزينها وفى نهاية المدة نملك المعدات بأحدث تقنية والشركة ملزمة بإمدادنا بالأحدث.
وقال أيضا : معندناش الكوادر لإدارة ملف تقنية الفيديو وخلال الـ 3 سنوات هنقدر ننتقي من الكوادر وضمهم وإدخال عناصر أخرى للتعامل مع ملف تقنية الفيديو والشركة الإسبانية أحضرت سيارات مستعملة للتدريب للحكام سيارتين قبل الدور الثاني وايضا سيارتين جديدتين ومفترض ييجى بعدها بأسابيع مثلهم لكن فيروس كورونا أجل الأمر، لافتا إلى أن الشركة الإسبانية حتى الآن لم نتقاض مليما ووضعوا خطاب ضمان للجنة الخماسية المؤقتة.