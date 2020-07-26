AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللي هيكسر الدنيا .. شاهد أحدث ظهور لـ مروان محسن على السوشيال ميديا

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:51 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر مروان محسن نجم النادي الأهلي، صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتي: 

كابتن مصر - اللى هيكسر الدنيا - اخويا 

اقرأ أيضًا:  


واقتربت إدارة الأهلي خطوة جديدة من حسم التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي بعد إعارة استمرت قرابة الـ ـ18 شهرًا.

وأبدى هدرسفيلد موافقته على بيع رمضان للأهلي، ولكن هناك خلاف بسيط حاليًا في كيفية دفع القيمة المالية للعقد.

ودارت مفاوضات قوية خلال الأيام القليلة الماضية بين الطرفين بذل فيها خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات جهودًا كبيرة في هذا الملف حتى بات اللاعب على أعتاب العودة بشكل نهائي للقلعة الحمراء ، خاصة في ظل عدم وجود أوروبية حقيقية لرمضان صبحي وهو ما دفع هدرسفيلد يتراجع قليلا ً في طلباته المالية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مروان محسن بصحبة نجوم الأهلي.. شاهد

استعدادا للدوري.. مروان محسن يشارك متابعيه صورا له من مران الأهلي

مروان محسن يشارك جمهوره صورة من الاستعداد لاستئناف الدوري

رفقة كهربا.. مروان محسن يشارك جمهوره بصورة خلال التدريبات

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي ويطلب 8 ملايين يورو للاستغناء عن رمضان صبحي

بعد إنهاء ملف فايلر.. مهمة جديدة لمرتجي وأمير في الأهلي

ترشيحاتنا

بدء الإنتاج في سبتمبر.. مستشار الرئيس لشئون الصحة يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

كنوز صحية.. أفضل 3 مشروبات على الريق

شاهد.. الصحة تكشف حقيقة وجود موجة ثانية لـ فيروس كورونا

الشيخ حسني.. تفاصيل أزمة تصريحات فاروق جعفر وردود أفعال رموز الكرة المصرية

فيديو جراف.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي بكثرة؟

لأول مرة في التاريخ.. عيدية الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات

AdvertisementS

بعد موافقة هدرسفيلد على تقسيط المبلغ .. الأهلي يقترب خطوة جديدة من ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

كرة يد.. رسميا .. الأهلى يحصل على توقيع عمر ياسين لمدة 3 سنوات

شوه التاريخ .. أيمن يونس يفتح النار على فاروق جعفر

أخبار الرياضة .. تراشق بين شوبير وأحمد عيد عبد الملك .. عودة حسام حسن للأهلي .. وموعد مباراتي الزمالك ودجلة وليفربول ونيوكاسل

مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: أوضة اللبس محدش بيتفرج عليه

قبل موقعة وست هام.. ماذا يحتاج أستون فيلا للبقاء في الدوري الإنجليزي؟

الشيخ حسني.. تفاصيل أزمة تصريحات فاروق جعفر وردود أفعال رموز الكرة المصرية

لخلافة كيكي سيتين.. ميسي يطالب إدارة برشلونة بالتعاقد مع بيلسا

ولا في الخيال.. كونتي يحسم الجدل بشأن انتقال ميسي إلى إنتر ميلان

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة

ردا على تصريحات فاروق جعفر.. نجوم العرب يبرؤون مصر من مجاملات الفيفا والكاف

محمد شريف لإنبي: سأبقى معكم حال اتخاذ الأهلي قرارا برحيلى من جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أرخص سيارة كروس أوفر في مصر.. صور

النتيجة سريعة.. طرق فعالة لعلاج احتقان الزور

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور