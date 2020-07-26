اللي هيكسر الدنيا .. شاهد أحدث ظهور لـ مروان محسن على السوشيال ميديا

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كابتن مصر - اللى هيكسر الدنيا - اخويا





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واقتربت إدارة الأهلي خطوة جديدة من حسم التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد الإنجليزي بعد إعارة استمرت قرابة الـ ـ18 شهرًا.





وأبدى هدرسفيلد موافقته على بيع رمضان للأهلي، ولكن هناك خلاف بسيط حاليًا في كيفية دفع القيمة المالية للعقد.





ودارت مفاوضات قوية خلال الأيام القليلة الماضية بين الطرفين بذل فيها خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات جهودًا كبيرة في هذا الملف حتى بات اللاعب على أعتاب العودة بشكل نهائي للقلعة الحمراء ، خاصة في ظل عدم وجود أوروبية حقيقية لرمضان صبحي وهو ما دفع هدرسفيلد يتراجع قليلا ً في طلباته المالية .



