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فيلم وثائقي تخليدا لذكراه.. حاتم فارس مؤسس ماسبيرو والأب الروحي للإعلام المصري

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:43 م
المخرجة أسماء إبراهيم،
المخرجة أسماء إبراهيم، مخرجة فيلم "حاتم بطل ماسبيرو"
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فرح علاء الخولي
قالت المخرجة أسماء إبراهيم، مخرجة وكاتبة سيناريو فيلم "حاتم بطل ماسبيرو"، إنها رغبت في تخليد ذكرى الدكتور عبد القادر حاتم، وذلك رغم عدم رؤيتها له أو التعامل معه بشكل مباشر، من خلال فيلم وثائقي بعنوان "حاتم فارس ماسبيرو".


وأضافت أسماء إبراهيم، في حوارها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن عبد القادر حاتم هو مؤسس مبنى ماسبيرو ومؤسس وزارتي السياحة والإعلام، وهو شخص استثنائي لأنه كان يفكر في الكثير من القضايا بشكل مختلف وبنظرة مستقبلية.


وأوضحت مخرجة فيلم "حاتم فارس ماسبيرو"، أن الفيلم وثائقي مدته 30 دقيقة، تم التركيز فيها على كيان ماسبيرو الذي ابتدعه المبدع عبد القادر حاتم.


وأشارت إلى أن عبد القادر حاتم هو الأب الروحي للإعلام المصري، وأن الفيلم تم الانتهاء منه تزامنا مع الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء مبنى التليفزيون.
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