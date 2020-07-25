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مفيدة شيحة: مدخلتش ستديو 10 قبل كدا وترعرعت في مبني ماسبيرو.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 05:06 ص
الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة
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اسراء صبري
كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن أنها لم تدخل "ستديو10" من قبل، متابعة: انا كنت بقف برا الأستديو و كنت بستنى الممثلين أو الزائرين بره لعمل لقاءات معاهم".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، أنها ترعرت وتعلمت من التلفزيون المصري، معقبة: مبنى التلفزيون المصري دا بيتي.

وتابعت" بيجمعنا كلنا رابطة صداقة قبل الشغل.

كما روت مفيدة شيحة موقف جمعها بالإعلامية نهلة عبدالعزيز وزوجها إثناء تقديمها الفقرات الخاصة بها.

وواصلت قائلة: قضينا في غرفة المذيعين أجمل سنين عمرنا..الغرفة كانت لكل المذيعين.

وأوضحت في برنامج "زووم" أنا مكنش ليا شخصية..مكنش ممكن أضيف على مجتوى البرنامج.

وأوضحت، أجمل ما كان في غرفة المذيعات هي الروح اللي كانت بينا..وكنا بنفطر جبنة بالشطة وعيش ناشف.
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