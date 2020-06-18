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مرأة

بإطلالة محتشمة.. مفيدة شيحة تستعرض أناقتها بهذا اللوك

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:31 ص
مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة مفيدة شيحة على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصوار جديدة لها من احدث جلسة تصوير.

ظهرت مفيدة شيحة فى الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بلوزة طويلة للغاية وذا اكمام طويلة باللون الأبيض  الذى لا يحمل أى نقوشات، نسقت معها بنطلون جينز.

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وانتعلت مفيدة شيحة حذاء صيفى  باللون الهافان الفاتح، كما تزينت بمجموعة من الاكسسوارت العصرية ذات اللون اللبنى مما منحها اطلالة متناسقة مع بعضها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت مفيدة شيحة على لوك شعرها الجديد، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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