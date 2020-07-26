فتاوى تشغل الأذهان.. عباس شومان: إنابة القادر على الحج بنفسه لا تجوز.. أعطيت صدقة لغير مسلم فهل يقبلها الله مني؟ هل البسملة في الصلاة جهرا أم سرا.. أيهما تقدم طاعة الأم أم الزوج؟

وتابع: "أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء فلا يجب عليها أن تستأذنه؛ قال ابن حجرٍ الهيتميُّ في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: "ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه أو عُلِمَ رضاه»".



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وأشار إلى أنه ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.‎

؟"، أجاب عنه الشيخ وسيم يوسف، الداعية الإماراتي، وذلك خلال برنامجه من رحيق الإيمان، المذاع عبر فضائية أبو ظبي.





وأجاب يوسف، قائلًا إن الزكاة للمسلمين فقط وذلك فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.











وأضاف: "أما الصدقة للجميع حتى للطيور والحيوانات، فلا تنظرى للدين فى العطايا، فالدين لله وليس للإنسان ان يحاسب غيره، فتصدقي كيفما شئتي والصدقة للمحتاجين بغض النظر عن دينهم، والزكاة للمسلمين كما ذكرت فى القرآن الكريم".









أيهما تقدم طاعة الأم أم طاعة الزوج ؟"، وأجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو عبر يوتيوب. بينما ورد سؤال آخر مضمونه: "









وأجاب وسام، قائلًا: "لا يجوز للزوجة طاعة الأم ومعصية زوجها لإرضاء الأم، فهذا لم يرد بالشرع الحنيف ولا في أي مذهب من المذاهب،؛ لافتا إلى ضرورة التوازن بين الطرفين بحيث لا تكون الأم على حساب الزوج أو العكس.





وأضاف: "إذا كانت الأم يرضيها ما تفعله ابنتها من معصية الزوج وطاعة أمها فهذا غير جائز، ونقول للأم اتقِ الله في ابنتك حتى لا تخربي بيتها وتشتتي أسرتها".