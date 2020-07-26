AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:23 م
بي ام دبليو BMW M50i
بي ام دبليو BMW M50i
Advertisements
اشرف عطية
أعلن وكيل سيارات BMW في مصر عن طرح طراز X5 في نسخة M50i الجديدة بشكل رسمي في مصر.


وتتوفر السيارة الجديدة لهذه الفئة في مصر حاليا، وهذه السيارة معروفة بقوتها وهيبتها على الطريق.


مواصفات BMW M50i
تأتي BMW M50i بمحرك سعة 4400 سي سي بقوة 530 حصانا وعزم دوران 750 نيوتن متر، وبما يدفع السيارة إلى التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 4.3 ثانية مع توفر ناقل حركة أوتوماتيك للسيارة من 8 سرعات.


كما تأتي السيارة BMW M50i بالعديد من أجزاء M المميزة التي تظهر في الفرامل، وتتوفر السيارة بطول يبلغ 4.93 متر مع عرض يبلغ 2 متر وارتفاع السيارة يصل إلى 1.74 متر كما تتوفر مع قاعدة عجلات إجمالية بطول 2.97 متر.


كماليات BMW M50i
تعتمد السيارة على نظام اكس درايف الشهير لنقل القوة للعجلات كما يتوفر لها عجلة قيادة M ونظام عادم رياضي M ووحدات ضباب ليد مع فتحة سقف بانوراما.


الترفيه في BMW M50i
السيارة BMW M50i متاحة بنظام تعليق M كامل وإضاءة داخلية محيطية ونظام صوت هارمان كاردون مع 16 سماعة وكاميرا خلفية وتكييف هواء من 4 مناطق وشاشة 12.3 انش ونظام التحكم بالإشارات، مما يضمن أفضل تجربة ترفيهية.


سعر BMW M50i في مصر
تباع السيارة BMW M50i  بسعر 2.075.000 جنيه.
مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. BMW XB7 معدلة بقوة خيالية وسعر فلكى.. صور

سكودا scoda تطرح سيارة جديدة في مصر.. فيديو وصور

بعد تخفيض سعرها اليوم في مصر .. مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee .. صور

سعر ومواصفات BMW M50i في مصر.. صور

مواصفات بي إم دبليو bmw x5 2020 الجديدة بعد طرحها في مصر.. صور

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة في مصر.. صور

ترشيحاتنا

نوع مهمل من الأعشاب يخلصك من ضيق التنفس ..تعرف عليه

الشريط بجنيه واحد.. الصحة تعلن عن توفر أقراص لمنع الحمل

بدور الإرهابي.. أحمد مكي ينضم لمسلسل الاختيار 2

أحمد سعد وخطيبته على أنغام i love you baby يشعلان الانستجرام

بفستان أسود قصير.. شاهد شيما الحاج في إطلالة جذابة

بعد خلافه مع مرتضى منصور.. حقيقة انضمام حسن شحاتة إلى قناة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

21 دواءً يساعد على توقف تكاثر فيروس كورونا

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة