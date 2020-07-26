مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

أعلن وكيل سيارات BMW في مصر عن طرح طراز X5 في نسخة M50i الجديدة بشكل رسمي في مصر.











وتتوفر السيارة الجديدة لهذه الفئة في مصر حاليا، وهذه السيارة معروفة بقوتها وهيبتها على الطريق.









مواصفات BMW M50i

تأتي BMW M50i بمحرك سعة 4400 سي سي بقوة 530 حصانا وعزم دوران 750 نيوتن متر، وبما يدفع السيارة إلى التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة في 4.3 ثانية مع توفر ناقل حركة أوتوماتيك للسيارة من 8 سرعات.









كما تأتي السيارة BMW M50i بالعديد من أجزاء M المميزة التي تظهر في الفرامل، وتتوفر السيارة بطول يبلغ 4.93 متر مع عرض يبلغ 2 متر وارتفاع السيارة يصل إلى 1.74 متر كما تتوفر مع قاعدة عجلات إجمالية بطول 2.97 متر.









كماليات BMW M50i

تعتمد السيارة على نظام اكس درايف الشهير لنقل القوة للعجلات كما يتوفر لها عجلة قيادة M ونظام عادم رياضي M ووحدات ضباب ليد مع فتحة سقف بانوراما.





الترفيه في BMW M50i

السيارة BMW M50i متاحة بنظام تعليق M كامل وإضاءة داخلية محيطية ونظام صوت هارمان كاردون مع 16 سماعة وكاميرا خلفية وتكييف هواء من 4 مناطق وشاشة 12.3 انش ونظام التحكم بالإشارات، مما يضمن أفضل تجربة ترفيهية.









سعر BMW M50i في مصر



تباع السيارة BMW M50i بسعر 2.075.000 جنيه.

