سعر ومواصفات bmw 218 gran coupe جران كوبيه 2020 في مصر .. صور

bmw 218 gran coupe جران كوبيه التي أعلن وكيل BMW في مصر عن طراز جديد من الفئة الثانية في السوق المصري وهوجران كوبيه التي أعلن الوكيل عن تقديمها في مصر في نسخة واحدة فقط .









تأتي السيارة bmw 218 gran coupe مزودة بمحرك 1500 سي سي ثلاثي الاسطوانات تيربو يوفر للسيارة قوة 140 حصان بالإضافة إلى عزم دوران أقصى بواقع 220 نيوتن متر دفع امامي .

bmw 218 gran coupe

bmw 218 gran coupe

bmw 218 gran coupe تأتي بتكييف أوتوماتيك أمامي و خلفي و سقف بانوراما و شاشة تاتش 8.8 بوصة و أبل كار بلاي و تحكم صوتي و الحركة و عجلة قيادة مالتي و تدعم السيارة bmw 218 gran coupe دخول بدون مفتاح و بها حساسات ركن في الأمام والخلف و كاميرا خلفية.







سعر bmw 218 gran coupe في مصر



تباع السيارة bmw 218 gran coupe في مصر بسعر 635.000 جنية حسب موقع شهير لبيع و شراء السيارا ت في مصر





هذا المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات و بفضل هذا الفتيس تستطيع السيارةالتسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 8 ثوان ويصل لسرعة قصوي 213 كم في الساعة و يستهلك وقود بمعدل 5.9 لتر لكل 100 كم .مواصفات السيارة