6 أغسطس.. انطلاق المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب أون لاين

بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحت شعار "ادرس في مصر" وبمشاركة عدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة . ينطلق معرض اديوجيت التعليمي في دورته السابعة، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 6 لـ 8 أغسطس 2020، وذلك





ويعقد المعرض دورته القادمة افتراضيا على شبكة الإنترنت بحيث يتاح لممثلي الجامعات المشاركة من جهة والزوار من جهة أخرى الالتقاء والتفاعل تماما كما في المعارض الواقعية، حيث سيتمكن للزائر من لقاء ممثلي الجامعات المختلفة ومشاهدة كل ما يتعلق بالجامعة من ملفات أو مواد مصورة وغيرها، وكذلك التحدث كتابة أو فيديو مع ممثل الجامعة وكذلك إرسال ملفاته للجامعة التي يقع اختياره عليها للتقدم للالتحاق بها.





ومن الجامعات المشاركة بالدورة القادمة للمعرض، جامعة القاهرة، جامعة الملك سلمان، جامعة العلمين الجديدة، جامعة الجلالة، الجامعة البريطانية، جامعة اسلسكا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الجامعة المصرية اليابانية، بالإضافة لعدد من جامعات العاصمة الإدارية الجديدة.





ويوفر معرض اديوجيت التعليمي الفرصة لأولياء الأمور والطلبة للدخول مجانا لمنصة المعرض والالتقاء بأهم الجامعات المصرية واختيار الفرصة التعليمية المناسبة لهم، من منازلهم وباستخدام أجهزة الموبايل أو الكمبيوتر الخاصة بهم، مما يساهم في حماية كل أطراف العملية التعليمية من المخاطر الحالية للاختلاط، مع الحفاظ على المعرض كآلية مهمة للتنافس وعرض المنتجات التعليمية المختلفة مما يرتقي في النهاية بجودة العملية التعليمية ويحقق مصلحة الطالب.