اليوم..الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ..بدء الدعاية و500 ألف جنيه الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي و2 مليون و500 ألف جنيه للقائمة الـ 15 مقعدا و5 ملايين جنيه لـ 35 مقعدا

الوطنية للانتخابات:

يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات

التبرعات النقدية أو العينية تكون من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز 5% من الحد الأقصى للإنفاق

الثلاثاء آخر موعد للتنازلات عن الترشح









تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، القائمة النهائية للمرشحين، بعد انتهاء محكمة القضاء الإداري من نظر طعون المرشحين المستبعدين.









وتشهد القائمة النهائية إضافة أو حذف مرشحين طبقا لأحكام محكمة القضاء الإداري.









كانت الهيئة أعلنت القائمة المبدئية للمرشحين؛ وجاء فيها قبول ٧٦٢ مرشحا واستبعاد ١٥٠ مرشحا لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة؛ وذلك عقب انتهاء لجان الفحص والبت فى طلبات الترشح وصفات المرشحين الانتهاء من مراجعة المستندات المطلوبة من كل مرشح على حدة.









ومن المقرّر أن تبدأ الدعاية الانتخابية، اليوم الأحد، وأصدرت الهيئة القرار رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، والذي وضع حدا أقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.









كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونان و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا، فإن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه.









وأشار القرار إلى أنه يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.









على أن يكون آخر موعد للتنازل الثلاثاء 28 يوليو، وتنشر التنازلات بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 29 يوليو، وتبدأ فترة الصمت الانتخابي السبت 8 أغسطس من الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.









ويبدأ الاقتراع في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وآخر موعد لتقديم التظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلام اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، ويكون الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ويتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، ويتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.









وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.









وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.