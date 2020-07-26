AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يكشف سبب زيادة إصابات كورونا بين لاعبي الدوري

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:22 م
شعار الدوري الممتاز
شعار الدوري الممتاز
Advertisements
عمرو الحلوانى

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن التراخي هو أحد أسباب زيادة أعداد إصابات كورونا بين لاعبي أندية الدوري المصري الممتاز.


وقال العطار، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت اف ام": "كثرة الإصابات بكورونا بسبب التراخي بين اللاعبين، اللاعب عند اطمئنانه على سلبية العينة الخاصة به يسترخى بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وأضاف: "لا بد أن يكون هناك تعاون بين الجميع للحد من الإصابات، وعلى الجميع اتباع التعليمات والالتزام بها".

وتابع: "أجرينا مسحة طبية للاعبي الإنتاج الحربي الخميس الماضي، غير المصابين وجاءت نتائجهم سلبية"

وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.


ومن المقرر أن يتلقى الزمالك مع المصري فى اللقاء المؤجل بينهما 6 أغسطس المقبل فى أول مباراة رسمية للدوري بعد إعادة استكماله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة ١٨ لاعبا بالإنتاج الحربي.. وليد العطار: لن يتم تأجيل أو إلغاء الدوري.. صور

الزمالك يواجه المصري والأهلي مع إنبي .. اِعرف مواعيد مباريات القطبين المؤجلة

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدوري

كلها في القاهرة| مباريات الأهلي فى الدوري خلال أغسطس.. اعرف الملاعب والمواعيد

مباريات سموحة فى الدوري خلال أغسطس.. اعرف الملاعب والمواعيد

طنطا يطالب اتحاد الكرة بنقل مبارياته إلى الإسكندرية

ترشيحاتنا

بعد تطوير المحتوى وإدخال تقنية HD.. مجلس الأهلي يحضر افتتاح قناة النادى غدا

بسعر 169 ألف جنيه.. طرح جلوري glory 330s موديل 2021 في مصر.. صور

سعر ومواصفات أرخص سيارة كروس أوفر في مصر.. صور

هل تقبل صلاة الجزار في ملابس ملطخة بالدماء ؟ الإفتاء ترد

شكلها هترجع.. مذيعة تبشر المصريين بأخبار سارة

كويتي يعتدي على مصري بالضرب داخل جمعية صباح الأحمد .. ورئيس المتجر يستقيل | فيديو

AdvertisementS

بعد خلافه مع مرتضى منصور.. حقيقة انضمام حسن شحاتة إلى قناة الأهلي

بعد موافقة هدرسفيلد على تقسيط المبلغ .. الأهلي يقترب خطوة جديدة من ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

عمر ياسين يكشف أسباب تأجيل إعلان صفقة انتقال باهر المحمدي لـ الأهلي

بعد تطوير المحتوى وإدخال تقنية HD.. مجلس الأهلي يحضر افتتاح قناة النادى غدا

كرة يد.. رسميا .. الأهلى يحصل على توقيع عمر ياسين لمدة 3 سنوات

أحمد حسن يعلن شفاء حمدي فتحي نجم الأهلي من فيروس كورونا

شوه التاريخ .. أيمن يونس يفتح النار على فاروق جعفر

أخبار الرياضة .. تراشق بين شوبير وأحمد عيد عبد الملك .. عودة حسام حسن للأهلي .. وموعد مباراتي الزمالك ودجلة وليفربول ونيوكاسل

مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: أوضة اللبس محدش بيتفرج عليه

قبل موقعة وست هام.. ماذا يحتاج أستون فيلا للبقاء في الدوري الإنجليزي؟

رغم التتويج بـ الدوري الإنجليزي.. 3 أرقام قياسية فشل ليفربول في تحطيمها

لم يتحقق منذ 54 عاما .. إنجاز فريد ينتظر محمد صلاح أمام نيوكاسل فى البريميرليج الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

21 دواءً يساعد على توقف تكاثر فيروس كورونا

بـ جيبة مختلفة وجديدة .. عبير صبري تلفت الأنظار بإطلالة جذابة