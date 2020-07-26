اتحاد الكرة يكشف سبب زيادة إصابات كورونا بين لاعبي الدوري

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن التراخي هو أحد أسباب زيادة أعداد إصابات كورونا بين لاعبي أندية الدوري المصري الممتاز.





وقال العطار، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت اف ام": "كثرة الإصابات بكورونا بسبب التراخي بين اللاعبين، اللاعب عند اطمئنانه على سلبية العينة الخاصة به يسترخى بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية".



وأضاف: "لا بد أن يكون هناك تعاون بين الجميع للحد من الإصابات، وعلى الجميع اتباع التعليمات والالتزام بها".



وتابع: "أجرينا مسحة طبية للاعبي الإنتاج الحربي الخميس الماضي، غير المصابين وجاءت نتائجهم سلبية"



وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.





ومن المقرر أن يتلقى الزمالك مع المصري فى اللقاء المؤجل بينهما 6 أغسطس المقبل فى أول مباراة رسمية للدوري بعد إعادة استكماله.