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محافظات

1523 متقدما للوحدات السكنية بحي الزهور في مطروح

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:31 م
التقدم للوحدات السكنية
التقدم للوحدات السكنية
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ايمن محمود
أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن استلام 1523 ملف للمتقدمين علي وحدات سكنية في حي الزهور بالكيلو 4 بمساحة 65 متر للوحدة وعددهم 82 وحدة سكنية عن طريق إدراة الإسكان بمجلس المدينة.

وأضاف علي انتهاء استقبال المركز التكنولوجي لملفات المتقدمين والتى انتهت في 21/7  الجاري.

وأشار عبد الرازق إلى أن إدارة الإسكان قامت باستلام الملفات عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة والتأكد من استيفاء جميع المستندات والإقرار بصحتها .
وأكد إنه في حالة مخالفة الأوراق للواقع يعرض المسئول للمسائلة القانونية طبقا للشروط والضوابط المنظمة للحصول علي وحدة سكنية من إسكان المحافظة بمدينة مرسي مطروح بالعمارات الجديدة بمنطقة الكيلو 4 .
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