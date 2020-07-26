1523 متقدما للوحدات السكنية بحي الزهور في مطروح

أعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسي مطروح عن استلام 1523 ملف للمتقدمين علي وحدات سكنية في حي الزهور بالكيلو 4 بمساحة 65 متر للوحدة وعددهم 82 وحدة سكنية عن طريق إدراة الإسكان بمجلس المدينة.





وأضاف علي انتهاء استقبال المركز التكنولوجي لملفات المتقدمين والتى انتهت في 21/7 الجاري.





وأشار عبد الرازق إلى أن إدارة الإسكان قامت باستلام الملفات عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة والتأكد من استيفاء جميع المستندات والإقرار بصحتها .

وأكد إنه في حالة مخالفة الأوراق للواقع يعرض المسئول للمسائلة القانونية طبقا للشروط والضوابط المنظمة للحصول علي وحدة سكنية من إسكان المحافظة بمدينة مرسي مطروح بالعمارات الجديدة بمنطقة الكيلو 4 .