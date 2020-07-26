عروض بحرية ممتعة.. الإسكندرية تواصل احتفالاتها بعيدها القومي

واصلت محافظة الإسكندرية احتفالاتها بالعيد القومي ال٦٨ للمحافظة من أمام الاتحاد المصري للغوص بمنطقة بحري، حيث شهد المحافظ اللواء محمد الشريف احتفالية العروض البحرية من أمام الإتحاد في حضور الدكتور جاكلين عازر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شارك في الاحتفالية عشرات من اللاعبين من مختلف الأعمار من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والاتحاد المصري للشراع، برعاية مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة دكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

و تتضمن الاحتفال عددا من الاستعراضات باستخدام المراكب الشراعية ومراكب الإنقاذ وعددا من عروض الغوص.

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وقال اللواء محمد الشريف أن احتفالات الإسكندرية بعيدها القومي تتزامن مع احتفالات مصر بعيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاحتفالات اسعاد شعب الإسكندرية واضفاء البهجة عليهم في عيدهم.

وبدأت الإسكندرية صباح اليوم مكتبة البلدية "متحف الفنون الجميلة" ، حيث افتتح معرضا للصور في المتحف تتضمن صورا تراثية لمدينة الإسكندرية.

وقال اللواء محمد الشريف، في تصريحات على هامش الافتتاح، أن المعرض يعكس تاريخ الإسكندرية، واصالتها، فالاسكندرية محور الثقافات وملتقى الثقافات في العالم كله على مدار التاريخ.

وتختتم محافظة الإسكندرية فاعلياتها يوم الاربعاء ٢٩ يوليو ، حيث تقام احتفالية كبرى بمسرح سيد دوريش " دار الأوبرا " في تمام الساعة ٧ مساءا ، ليتم خلالها الإعلان عن عدة موضوعات تهم المواطن السكندرى.