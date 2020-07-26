لأول مرة بمستشفى مصر للطيران.. جراحة ناجحة بالمنظار لاستئصال ورم من القولون

تمكن الدكتور هشام عادل استشاري مناظير الجهاز الهضمي ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد من استئصال ورم من القولون لمريض عن طريق المنظار بدون جراحة لأول مرة بمستشفي مصر للطيران بطريقة تشفية الغشاء المخاطي

Endoscopic Mucosal Resection (EMR).









يأتي ذلك استكمالا للدور الريادي الذي يقوم به مستشفي مصر للطيران في خدمة العاملين بحقل الطيران المدني والعاملين بشركات مصر للطيران وأسرهم برئاسة الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة.









تعتبر طريقة (EMR) أحدث طرق استئصال الأورام السرطانية من المعدة و القولون بدون جراحة في حالة اكتشافها مبكرًا عن طريق مناظير الجهاز الهضمي الأحدث في العالم ذات الكاميرات فائقة الدقة والتي يوفرها مستشفي مصر للطيران بقسم مناظير الجهاز الهضمي ويتم عن طريقها اكتشاف الورم وتحديد تفاصيل الخلايا بدقة واستئصاله و استخراجه و خروج المريض في نفس اليوم بدون أي فتح جراحي.







