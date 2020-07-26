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أخبار البلد

لأول مرة بمستشفى مصر للطيران.. جراحة ناجحة بالمنظار لاستئصال ورم من القولون

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:15 م
دكتور هشام عادل
دكتور هشام عادل
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نورهان خفاجي
تمكن الدكتور هشام عادل استشاري مناظير الجهاز الهضمي ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد من استئصال ورم من القولون لمريض عن طريق المنظار بدون جراحة لأول مرة بمستشفي مصر للطيران بطريقة تشفية الغشاء المخاطي 
Endoscopic Mucosal Resection (EMR). 


يأتي ذلك استكمالا للدور الريادي الذي يقوم به مستشفي مصر للطيران في خدمة العاملين بحقل الطيران المدني والعاملين بشركات مصر للطيران وأسرهم برئاسة الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس الإدارة. 


تعتبر طريقة (EMR) أحدث طرق استئصال الأورام السرطانية من المعدة و القولون بدون جراحة في حالة اكتشافها مبكرًا عن طريق مناظير الجهاز الهضمي الأحدث في العالم ذات الكاميرات فائقة الدقة والتي يوفرها مستشفي مصر للطيران بقسم مناظير الجهاز الهضمي ويتم عن طريقها اكتشاف الورم وتحديد تفاصيل الخلايا بدقة واستئصاله و استخراجه و خروج المريض في نفس اليوم بدون أي فتح جراحي.


باستخدام التقنيات الحديثة لم يعد سرطان المعدة و القولون مشكلة خطيرة تستدعي القلق و يمكن تفادي التعرض للجراحات أو العلاج الكيماوي في حالة اكتشافه مبكرًا و سيقوم الدكتور هشام عادل بعمل ڤيديو توضيحي لكيفية الوقاية و العلاج من هذه المشكلة في إطار حرص مستشفي مصر للطيران و قسم الجهاز الهضمي علي صحة العاملين وأسرهم. 
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