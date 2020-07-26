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توك شو

واقعة وليد.. أحمد موسى: اللي إيده تتمد على مواطن مصري هتتقطع.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:05 م
الأعلامى احمد موسى
الأعلامى احمد موسى
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حمزة شعيب
عقب الإعلامي أحمد موسى، على الفيديو المتداول لمواطن كويتي يعتدي على شاب مصري يدعى وليد يعمل كاشير بسوبر ماركت.  

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لما إيدك تتمد على مواطن مصرى اديك تتقطع".  

وأكمل موسى:" هذه واقعة فردية وأخواتنا الكوايتة محترمين وبيحبوا المصريين ويقدروهم".

و تعرض شاب مصري مقيم في دولة الكويت، للاعتداء عليه بالضرب من مواطن كويتي، بعدما رصدت كاميرات المراقبة داخل جمعية «صباح الأحمد»، شاب يعمل «كاشير»، للصفع على وجهه من أحد المواطنين الكويتيين الذي كان يتواجد في الجمعية لشراء متطلباته المنزلية.

 ووثقت كاميرات الجمعية، الواقعة، حيث انتشر مقطع فيديو لمواطن كويتي يضرب شاب مصري، على وجهه، أثناء نقاش دار بينهما، لتسود حالة عضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحالة من الاستياء من هذه الواقعة التي تعرض فيها الشاب المصري الذي يدعى وليد، والذي تعرض للصفع على وجهه ثلاث مرات من مواطن كويتي، قبل أن تتدخل سيدة كانت تقف بجوار الرجل الكويتي، لتبعد الأخير عن الشاب المصري.
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