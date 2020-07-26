الاتحاد السكندري يعلن نتيجة مسحة رزاق سيسيه

أعلن الاتحاد السكندري، اليوم الأحد، نتيجة المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، للإيفواري رزاق سيسيه، المعار من نادي الزمالك حتى نهاية الموسم.





وكان رزاق سيسيه صاحب الـ21 عاما، أجرى أمس السبت، المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، عقب وصوله إلى الإسكندرية.





وجاءت نتيجة المسحة سلبية، لرزاق سيسيه، الذي غادر إلى بلاده منذ شهرين ونصف، بعد إنتشار فيروس كورونا، وقبل إغلاق حركة الطيران في مصر .





وسوف يخضع اللاعب لتدريبات منفردة في البداية، ثم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية، بعد عيد الأضحى المبارك.



