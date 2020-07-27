AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد تتويج يوفنتوس بالدوري الإيطالي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
توج فريق يوفنتوس بلقب بطولة الدوري الإيطالي للمرة التاسعة بعد فوزه على سامبدوريا بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والثلاثين للسيريا إي.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا في انتصار فريقه، رافعًا رصيده من الأهداف لـ 31 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ونشر رونالدو صورة علق عليها: "سعيد بالبطولة الثانية على التوالي ومواصلة بناء تاريخ هذا النادي الرائع..هذا العنوان مخصص لجميع مشجعى يوفنتوس، ولا سيما أولئك الذين عانوا من الوباء.. لم يكن من السهل".

وتابع: "كانت شجاعتكم وموقفكم وتصميمكم هى القوة التى نحتاجها لمواجهة هذه المباراة النهائية الصعبة للبطولة والقتال حتى النهاية من أجل هذا اللقب الذى يخص إيطاليا كلها".

وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلًا فى الدوريات الخمس الكبرى منذ عودة النشاط الكروى بعد التوقف الطويل بسبب كورونا، مسجلًا 10 أهداف ومتجاوزًا سترلينج وليفاندوفيسكى صاحبى الأهداف التسعة، إلى جانب ذلك فرونالدو يمتلك الفرصة لزيادة رصيده دون أى منافسة، بعد أن انتهى الدوريان الإنجليزى والألمانى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفنتوس يتقدم بهدفي ديبالا ورونالدو على ليتشي في الدوري الإيطالي..فيديو

رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي

لاتسيو يمطر شباك فيرونا بخماسية في الدوري الإيطالي.. وإيموبيلي يوسع الفارق في سباق الهدافين

إصابة لـ دانيلو وديبالا.. يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا بهدف رونالدو في الدوري الإيطالي

للمرة التاسعة على التوالي .. يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي بفوزه على سامبدوريا

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تتويج يوفنتوس باللقب

ترشيحاتنا

زيادات تصل لـ 1225 جنيها ومنح بالجملة.. كل ما تريد معرفته عن قانون المهن الطبية بعد موافقة النواب

هديك نفس المرتب.. مصري يقدم عرضا مذهلا للشاب المعتدى عليه في الكويت

تعليق ناري من أحمد زاهر بعد التنمر عليه: متصور مع بنتي مش مع واحدة شاقطها

الكويتي المعتدي على الشاب المصري يرفض الاعتذار له ويصر على موقفه.. تفاصيل جديدة

سمية الخشاب تخطف الأنظار داخل حمام سباحة.. شاهد

النقل: 30 ألف جنيه تعويضات لمتضرري عمارة الزمالك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز