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رياضة

شاهد.. احتفالات يوفينتوس بالدوري الإيطالي التاسع على التوالي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
حسم نادي يوفنتوس بطولة الدوري الإيطالي رسميًا  لصالحه وذلك للمرة التاسعة على التوالي، بفوزه على سامبدوريا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين.

افتتح البرتغالي كريسيتانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة السابعة من الوقت بدلًا من الضائع من الشوط الأول، بتسديدة قوية من متابعة للركلة الحرة التي مررها له زميله بيانيتش.

وفي الشوط الأول، أجرى يوفنتوس تغييرين اضطراريين، بنزول بيرنانديسكي وهيجوايين بدلًا من دانيلو وديبالا بعد تعرضهما للإصابة.

وفي الشوط الثاني، عزز البديل بيرنانديسكي من تقدم يوفنتوس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد متابعته لتسديدة كريستيانو رونالدو، ليؤمن انتصار فريقه بلقب السيريا إي.

وأضاع كريستيانو رونالدو فرصة تسجيل الهدف الثالث بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 89، لكنها لم تمنع فريقه من التتويج بلقب الدوري.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 83 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، ويتوج رسميًا باللقب.

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