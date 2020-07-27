تراكم وحرق القمامة بالشارع يثير غضب أهالي الحي الـ 11 بالشيخ زايد

شكا المواطن محمد فوزي، من أهالي الشيخ زايد الحي الـ11، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة وحرقها فى الشارع.





ويقول فى رسالته: نشكو من تراكم القمامة وحرقها فى الشارع، وتراكمها، مما أدى إلى انتشار الحشرات والرائحة الكريهة مطالبة بتوفير صناديق لها ورفعها بشكل يومى ودورى، للحد من انتشار العدوى بالأمراض.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



