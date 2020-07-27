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أخبار العالم

ميركل تحذر أردوغان: اليونانيون لا يمزحون بشأن الدفاع عن مياههم الإقليمية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:40 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت صحيفة "جريك سيتي" اليونانية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، حذرت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من التصعيد مع اليونان في شرق المتوسط، قائلة: "اليونانيون لا يمزحون بشأن الدفاع عن مياههم الإقليمية".

وقالت الصحيفة، إن كل شئ يتكشف فيما يتعلق بالدور الذي لعبته ألمانيا في مواجهة التطورات الأخيرة بين تركيا واليونان، بحسب مذيع "أوبن تي في" في ألمانيا، إن تدخل برلين كان السبب الحقيقي وراء اتخاذ تركيا قرارها بعد تحريك سفينة التنقيب من مكانها وعدم توجهها للتنقيب في المياه الإقليمية اليونانية.

 وأضافت أنه يبدو أن المستشار الألمانية لعبت دورا مهما، حيث أبلغت الرئيس التركي خلال مكالمة هاتفية - 'إن اليونانيين لا يمزحون'. 

وبحسب ما ورد شددت على 'توقع حادثة ساخنة إذا أخرجت (أوروتش رئيس) للتنقيب".

 وأكدت ميركل لأردوغان أن "تركيا ستواجه العديد من المشاكل، ليس فقط مع اليونان، ولكن مع أوروبا كلها، إذا استمرت في التحديات وأن العواقب ستكون شديدة للغاية". 

وقبل ذلك بقليل، كانت تحدثت إلى رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتابعت أن ميركل قالت لأردوغان إنه في الوقت الذي يراها الجميع داعمة له، فإنه في المقابل يصعد العدوان في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط قائلة:"أنت تكشفني".

واختتمت ميركل بأن أوضحت لأردوغان أن الأمر متروك له إذا أنهى هذا الموقف الاستفزازي تجاه اليونان والسماح لتركيا بالاندماج في حوار مع أوروبا ، وإلا ، مثل هذا الشيء سيكون من المستحيل والنقاش الوحيد الذي سيبدأ داخل الاتحاد الأوروبي تحت الرئاسة الألمانية سيكون حول العقوبات ضد أنقرة.
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