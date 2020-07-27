الطب البيطرى: غرامة مالية 3 آلاف جنيه للذبح خارج المجازر.. فيديو

قال الدكتور أشرف اسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بالجيزة، إنه تم رفع حالة الطوارئ فى المجازر كما انه تم رفع الاجراءات الاحترازية بالنسبة لفيروس كورونا





لافتًا إلى أن تم تجهيز المجازر فى المحافظة جميعًا وتم السماح بفتح المجازر على مستوى المحافظة مجانًا اثناء فترة عيد الاضحى المبارك.





واَضاف اسماعيل فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الجيزة بها 23 مجظر منتشرين فى جميع انحاء المحافظة، وسيتم الكشف على الاضحية من قبل الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر، مشيرًا إلى أنه يتم فحص اللحوم جيدًا قبل الذبح وبعد الذبح.





وتابع أنه لو كان هناك لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى يتم اعدامه فورًا أمام صاحبها، مناشدًا المواطنين بالذبح داخل المجازر للتأكد من سلامة الاضحية وللحفاظ على نظافة الشوارع.





وأوضح أن الذبح فى الشوارع شئ غير حضارى، وهناك اجراءات عقابية للذبح خارج المجازر، حيث أن هناك عددا محددا من الأطباء مخصصا للعمل بالمجازر، وهناك لجان تجوب الجيزة يوميًا مع مباحث التموين والجهات المختصة لضبط أي عمليات خارج المجازر حتى قبل جائحة كورونا





وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامات على الذبح خارج المجازر تصل إلى 3 آلاف جنيه، كما أنه تم تخصيص لجنة خاصة للتعامل مع الجلود من خلال السماح للجمعيات الاهلية تجميع الجلود تحت رقابة وسيتم فرض غرامة 5 آلاف جنيه فى حالة المخالفة.