AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطب البيطرى: غرامة مالية 3 آلاف جنيه للذبح خارج المجازر.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور أشرف اسماعيل، مدير عام الطب البيطرى بالجيزة، إنه تم رفع حالة الطوارئ فى المجازر كما انه تم رفع الاجراءات الاحترازية بالنسبة لفيروس كورونا،

 لافتًا إلى أن تم تجهيز المجازر فى المحافظة جميعًا وتم السماح بفتح المجازر على مستوى المحافظة مجانًا اثناء فترة عيد الاضحى المبارك.

واَضاف اسماعيل فى لقاء عبر سكايب ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الجيزة بها 23 مجظر منتشرين فى جميع انحاء المحافظة، وسيتم الكشف على الاضحية من قبل الأطباء البيطريين المتواجدين بالمجازر، مشيرًا إلى أنه يتم فحص اللحوم جيدًا قبل الذبح وبعد الذبح.

وتابع أنه لو كان هناك لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى يتم اعدامه فورًا أمام صاحبها، مناشدًا المواطنين بالذبح داخل المجازر للتأكد من سلامة الاضحية وللحفاظ على نظافة الشوارع.

وأوضح أن الذبح فى الشوارع شئ غير حضارى، وهناك اجراءات عقابية للذبح خارج المجازر، حيث أن  هناك عددا محددا من الأطباء مخصصا للعمل بالمجازر، وهناك لجان تجوب الجيزة يوميًا مع مباحث التموين والجهات المختصة لضبط أي عمليات خارج المجازر حتى قبل جائحة كورونا

وأشار إلى أنه سيتم فرض غرامات على الذبح خارج المجازر تصل إلى 3 آلاف جنيه، كما أنه تم تخصيص لجنة خاصة للتعامل مع الجلود من خلال السماح للجمعيات الاهلية تجميع الجلود تحت رقابة وسيتم فرض غرامة 5 آلاف جنيه فى حالة المخالفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطب البيطري: رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى

الزراعة تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى.. منع إجازات الأطباء.. رقابة مشددة على اللحوم بالأسواق.. ومطالبات بالذبح داخل المجازر

الطب البيطرى: فتح المجازر بالمجان طوال أيام العيد أمام المواطنين..فيديو

بيطرى البحر الأحمر: غرفة عمليات مركزية لتلقي أي شكاوى خلال عيد الأضحى

500 جنيه غرامة للمخالفين.. فتح 19 مجزرا لذبح الأضاحي مجانا في كفر الشيخ

غرامة 3 آلاف جنيه على من يذبح فى الشوارع.. فتح المجازر مجانا طول أيام عيد الأضحى بالجيزة..نواب: إجراء إيجابى للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين

ترشيحاتنا

الأقمار الصناعية تكشف تحركا مريبا لـ إيران في مضيق هرمز

أخبار الرياضة.. بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر.. مرتضى منصور يرد على أنباء ترشح خالد عبد العزيز لرئاسة الزمالك

الشكاوى ضد مرتضى منصور واعتماد التشكيل الجديد.. اجتماع حاسم لمجلس الأهلي اليوم

لشرائه معجون أسنان.. رشدي أباظة يتسبب في إحراج ممثلة وإغمائها

معني قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله».. فيديو

شيفروليه تعلن رفع أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. ريم سامي تتألق في أحدث جلسة تصوير

شيفروليه تعلن رفع أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

رفع أسعار أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر.. صور