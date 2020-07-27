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أخبار العالم

الصين تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ ابريل الماضي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في أعلى ارتفاع منذ ابريل الماضي. 

وسجلت السلطات 57 حالة في شمال غرب منطقة شينجيانج، حيث تتعرض هذه المنطقة لتفشي مفاجئ. 

وتعد هذه الإصابات هي أعلى حصيلة يومية لحالات الفيروس الجديدة منذ 14 أبريل، حيث تم تسجيل 89 حالة آنذاك. 

وأعلنت الصين أمس الأحد ارتفاعا جديدا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب التلفزيون الصيني، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين، ارتفاعا من 34 حالة في اليوم السابق.
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