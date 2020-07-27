الصين تغلق رسميا القنصلية الأمريكية في تشنجدو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، إغلاق قنصليتها في تشنجدو الصينية، وذلك بعدما أمرت الصين بذلك، ردا على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن الأمريكية.





وقالت الخارجية الصينية إن سفارة الولايات المتحدة في تشنجدو تم إغلاقها في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت بكين.





وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أن إغلاق القنصلية الأمريكية في تشنجدو، يعد رد فعل ضروري ومشروع، وفقًا لما أفادت به شبكة "سكاي نيوز عربية".





وكانت وزارة الخارجية الصينية، السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إنشاء وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنجدو جنوب غربي البلاد.





يأتي ذلك كرد مماثل بعد أن طالبت الولايات المتحدة، الصين الأربعاء الماضي، بإغلاق قنصليتها العامة في هيوستن بشكل مفاجئ.



