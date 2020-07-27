تحذير شديد.. كندا تعلن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين الشباب

حذرت السلطات الصحية في كندا، اليوم، من ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بين الشباب خلال الفترة الماضية.





وقالت كبيرة مسئولي الصحة العامة في كندا وفق إذاعة دويتش فيله: "تظهر بيانات المراقبة الوطنية الأخيرة أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20-39 سنة يمثلون أعلى معدلات الإصابة في جميع الأعمار في كندا".





وأضافت أنه من بين حالات كوفيد19 التي تم الإبلاغ عنها في كندا الأسبوع الماضي ، فقد شمل 63٪ أشخاصًا تقل أعمارهم عن 39 عامًا. تم إدخال حوالي ثلثهم إلى المستشفى.





وسجلت كندا حوالي 113.800 حالة إصابة بالفيروس التاجي و 8900 حالة وفاة.





وتواجه العديد من دول العالم موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الفترة الحالية.



