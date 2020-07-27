حقنة واحدة لن تكفي.. علماء يكشفون معلومات جديدة عن لقاح كورونا

ينتظر العالم بفارغ الصبر خروج لقاح كورونا من المعامل والاصطفاف أمام المستشفيات لبدأ الحصول على الجرعة للحماية من هجمات الفيروس القاتل، والعودة إلى الحياة كما كانت من قبل دون تدابير أو احتياطات صحية.





ولكن هناك العديد من المشاكل في هذا اللقاح أهمها أننا سنحتاج جميعًا إلى أكثر من جرعة واحدة، بحسب ما نشر موقع "بيزنس أنسايدر"





وتشير أغلب الأبحاث إلى أن الأجسام المضادة للفيروس المستجد تتبدد بعد فترة أسابيع أو أشهر، على الرغم من أن أجهزتنا المناعية لديها أكثر من مجرد خط دفاع واحد ، فإن هذه النتائج توضح أن مناعتنا ضد الفيروس سواء تم إنشاؤها استجابة لعدوى أو نتيجة لقاح قد تكون عابرة.





ونظرًا لأن فعالية اللقاح تتوقف على قدرته على تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة تحمي من العدوى في المستقبل ، فمن المحتمل أن يحتاج الناس إلى جرعتين من لقاح فيروس كورونا بعد بضعة أسابيع حتى تكون فعالة.





يقترح بعض الخبراء أنه ستكون هناك الحاجة إلى إعادة التلقيح الناس بانتظام، وقال عالم البيئة "مارم كيلباتريك" لـ Business Insider: "إذا تبين أن المناعة عابرة ، فسنحتاج إلى خطة للتطعيم بالإضافة إلى معزز أو إعادة التطعيم على فترات دورية".





وأشار إلى أن لقاحات مثل اللقاح الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية ، تتطلب جرعات متتالية.





Pfizer أظهرت بياناتها المبكرة أن نظام جرعتين عزز استجابة الجهاز المناعي ، حيث لاحظ باحثون Pfizer أعلى مستوى من الأجسام المضادة المعادلة بعد أسبوع واحد من الجرعة الثانية للمشاركين.