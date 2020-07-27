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أخبار العالم

وفيات كورونا المؤكدة في تشيلي تتخطى 9 آلاف

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:52 ص
كورونا - أرشيفية
كورونا - أرشيفية
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أ ش أ
قالت وزارة الصحة في تشيلي أمس الأحد، إن عدد الوفيات المُرتبطة بفيروس كورونا ارتفع ليتخطى التسعة آلاف.

ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية المتهمة بالشأن اللاتيني في نسختها الإنجليزية عن الوزارة قولها في تقريرها الـ 36 بخصوص الفيروس إنه تم تأكيد 9020 حالة وفاة حتى الآن بتحليل الـ (بي.سي.آر). 

وقالت الوزارة إن هناك نحو أربعة آلاف شخص آخرين يُشتبه أنهم توفوا بالفيروس لكن لم يتسن تأكيد ذلك بالتحليل الدقيق. 

وأضافت الوزارة أن هذا الإحصاء يعكس زيادة في عدد الوفيات المؤكدة قدرها 516 حالة عن التقرير السابق. 

وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 344 ألفا فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 316 ألفا. 
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