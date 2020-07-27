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محافظات

إقبال كبير فى اليوم الثانى لمبادرة جامعة المنوفية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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محمد أمين
أطلقت جامعة المنوفية ، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ، مبادرة بيع اللحوم للجمهور بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والتى بدأت بالأمس وحققت نجاحا كبيرا، وفى يومها الثانى لاقت إقبالا كبيرا من المجتمع الخارجى. 


وأكد رئيس الجامعة، أن الذبح يتم يوميا بمزرعة طوخ طنبشا وكلية الزراعة لتوفير اللحوم الطازجة وعرضها بمنافذ البيع للمجتمع ولأبناء الجامعة مساهمة فى سد احتياجاته من المنتجات الغذائية المختلفة، وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع.

 واشار الي استمرار المبادرة حتى الغد، ويتم الدبح صباحا لعدد كبير من الجاموس والأغنام والماعز، معربا عن سعادته بنجاح المبادرة وتقديم مثل هذه الخدمة للمجتمع تخفيفا عن كاهل الأسر البسيطة وسد احتياجاته من المنتجات الغذائية المتنوعة.

يأتي هذا من خلال المسؤولية المجتمعية التي تشعر بها جامعة المنوفية تجاه أهالي المحافظة وضرورة تكاتف جميع هيئات الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين .
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