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محافظات

محافظ المنوفية: 81 مليون جنيه جملة عوائد التصالح في مخالفات البناء حتى الآن

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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محمد أمين
فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان التصالح فى مخالفات البناء وتحصيل نسبة الـ25 % جدية التصالح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى. 


حيث أبدى المحافظ استياءه من تزاحم وتكدس المواطنين على منافذ التحصيل وشكوى المواطنين من التأخير، وعلى الفور وجه اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد بالتوجه لمقر الوحدة المحلية لمتابعة الأمر على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة تيسيرًا على المواطنين.  

كما قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية للعاملين بمجلس ومدينة الباجور لسرعة إنجازهم العمل بملف التصالح وتحقيق نسب جيدة حتى الآن.

هذا وقد صرح محافظ المنوفية بأن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة حتى الآن بلغ 90 ألفا 486 طلباً فيما بلغت جملة العوائد المحصلة منها ما يقرب من 81 مليون جنيه .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان ملف التصالح فى مخالفات البناء والتأكد من إنتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجان وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، مؤكدًا على متابعة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون .

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل إنتهاء المدة المحددة ودفع قيمة جدية التصالح  بنسبة 25% من قيمة المخالفة قبل 15 أغسطس القادم وستتم الازالة فورًا بعد إنقضاء المدة ضمن الموجة الـ 16 والتي سيتم مدها لتنفيذ الإزالات للمتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح .
محافظ المنوفية: 81 مليون جنيه جملة عوائد التصالح في مخالفات البناء حتى الآن
محافظ المنوفية: 81 مليون جنيه جملة عوائد التصالح في مخالفات البناء حتى الآن
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