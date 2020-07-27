قبل العيد| اِعرف الطرق الصحية لطهي اللحمة ومدة الاحتفاظ بها في الثلاجة والفريزر.. 4 علامات تكشف الطازج منها

أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، ومع قرب حلول هذه المناسبة يحرص الكثيرون على تناول أطباق اللحم بطرق مختلفة ومتنوعة، ولكن هناك بعض طرق طهى اللحم غير الصحية والتى تؤدى إلى الإصابة بالكثير من الأضرار الصحية.









وأوصت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري مسئول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، بالإبتعاد عن طهي اللحم الأحمر بهذه الطرق وأبرزها على النحو التالي:













- عدم قلي اللحم فى الزيت لأنه مضر للغاية ويؤدى إلى ارتفاع الكوليسترول فى الدم وتصلب شرايين وجلطات وارتفاع الضغط ايضا.









-عدم الشيّ على الفحم وملامسة اللحم للفحم أو الأسياخ الحديد التي تحمل صدأ وبكتيريا ضارة مما يعمل على حدوث تفاعل مع اللحم ويسبب تسمم غذائي.













وأضافت أن الشيَ عموما على الشوايات ينصح به مرة واحدة فقط إسبوعيا او مرة شهريا ، وذلك لأن هناك عناصر نيتروجينية وثاني أكسيد الكربون تخرج من اللحم او تتكون في اللحم عند عملية الشواء وفقد الدهون الطبيعية من اللحم لها أضرار بالغة على مرضى الكبد والكلي.













كما كشفت رئيس قسم الارشاد البيطري، عن الطرق الصحية لطهى اللحم، أهمها :









- طهي اللحم في الفرن مع بقدونس و كرفس وجزر، فهذه الخضروات تمتص الدهون الموجودة في اللحم بنسبة كبيرة بالإضافة إلى أن حرارة الفرن قوية لقتل اي ميكروب ، وينصح بهذه الطريقة عند طهي اللحم الضاني.









- الطهي في الكيس الحراري صحي ومهم .









-السلق في ماء قليل ثم نشوح اللحم اولا بدون اي دهون خارجية حتى يأخذ لون ثم يوضع فى وعاء به جزر وكرفس وبصل وكراث وماء يغطي نصف اللحم فقط وعندما تمتص الماء أضيفي ماء قليل بماء قليل حتى ينضج اللحم ؛ لأن كثرة الماء في سلق اللحم يفقد ها قيمتها الغذائية العالية.













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ومن جانب آخر تلجأ الكثير من ربات البيوت الي الاحتفاظ باللحوم وتخزينها للعيد في الفريزر، وقدمت اخصائي التغذية العلاجية سهام سوقية مدة الاحتفاظ في الثلاجة الفريزر لكل انواع اللحوم المطهي والمشوي والنيئة













-الدجاج النيئ





في الثلاجة يومين - الفريزر 9 اشهر





-اللحم المفروم النيئ





في الثلاجة يومين - الفريزر 4 شهور





-لحم مطبوخ ومحمر





في الثلاجة 3/4 ايام / الفريرز 3 اشهر









-بديل اللحوم( منتجات الصويا )









في الثلاجة يومين / الفريزر 3 أشهر









-لحوم الحيوانات البرية + الهمبرجر النيئ













في الثلاجة يوم واحد / الفريزر 3 أشهر









-لحم الضأن أو لحم العجل





في الثلاجة يومين / الفريزر 4 أشهر









-بقايا الشواء









اللحم المشوي و الدجاج المشوي على الفحم الباقي منه (لايخزن)









-السجق المجفف. اللحم مدخن واللحوم المملحة









في الثلاجة 5 أيام لاسبوع / الفريزر بين 1 لــ 3 اشهر









-سجق مطبوخ بالزبدة . نقانق مطبوخة ، لحم مشوي ، الكبده المطبوخة





في الثلاجة 4 ايام / الفريزر 3 أشهر





-صدر الدجاج





في الثلاجة 4 أيام / الفريزر 3 أشهر





-لحم البقر





في الثلاجة يومين / الفريزر = 3 أشهر









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مع قرب عيد الأضحى المبارك لعام 2020، هناك بعض العلامات التي يجب مراعاتها عند شراء اللحم الطازج ، طرق اكتشاف اللحم الطازج وفقا لموقع "Brightside":









1- الملمس





لمس اللحم قبل أن تشتريه، أن يكون جامدا، لأن ذلك دليل على وجود دهون في قوامه وهي مصدر الطعم القوي.









2- لون اللحم









لون اللحم الطازج هو الأحمر، وكلما كان الأحمر هادئًا كلما كان اللحم أنعم، كذلك ينصح الشيفات بعدم شراء اللحم إذا كان لونه "رصاصي أو بني"، حتى من الأطراف.









3- طعام البقرة









طعام البقرة هو الذي يكوّن لحمها، وأحلى مذاق لحم يأتي من البقر الذي يتغذى على الأعشاب الخضراء، وليس على القمامة والأكل من الأرض، لذا فابحث دائمًا عن لحوم المزارع الخضراء، وتجنب ما تجهل مصدره.









4- سعر اللحم









يفضل خبراء التغذية والشيفات معًا أن تحصل على قطعة أصغر ولكن من مكان أفضل في الذبيحة، على أن تحصل على كمية كبيرة من لحم أقل سعرًا، لاعتبارات الطعم والقيمة الغذائية معًا، والتي تكون أعلى في اللحوم الأغلى.



