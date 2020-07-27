AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جنى ثمار مجهود 15 سنة.. فوائد السوق العربية المشتركة للكهرباء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:26 م
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مشروع السوق العربية المشتركة سيحقق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق تجارة للكهرباء والذي سوف يحقق العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية .

ويمكن إيجاز تلك الفوائد فيما يلى:

- تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديًا، وتعزيز كفاءة التشغيل.

- تخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة         الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية.
-     الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة.

- تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية.

- استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة.

- تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة.

- تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الانشاءات والتشغيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة للكهرباء: تنفيذ استثمارات بـ 32.4 مليار جنيه

قبل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء.. نصائح لشراء الأجهزة الموفرة للاستهلاك

المجلس الوزاري العربي للكهرباء يوافق من الناحية الفنية على إتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاته.. عدد زيجات فريد شوقي أبو البنات

شروخ في جدران الجيش التركي .. أردوغان يخسر افضل جنرالاته.. آكار يتخلص من كبار الضباط .. تصدعات داخل القيادة العليا لعسكر تركيا تدفع النخبة للاستقالة

بكيت عليها شهرا.. غطاس: انتشلت جثة طفلة 3 سنوات وكانت أصعب حالة إنقاذ..فيديو

الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لـ حنين حسام ومودة الادهم فى التحريض على الفسق والفجور

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور

شكرى: مصر سوف تدافع عن مصالحها ولن تقبل أي نوع من التعدي على حدودها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور

اعرف خريطة العربيات في مصر .. الشركات تطرح موديلات 2021 في السوق.. صور

شيفروليه تعلن رفع أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور