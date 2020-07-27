بدأت بنظارة الحقانية وانتهت بـ وزارة العدل.. تاريخ من لاظوغلي إلى إمبابة رايح جاي

مبنى شاهق الطول يحتل وسط ميدان لاظوغلي، بجوار مبني وزارة الداخلية القديم، وعلى بعد خطوات من مجلس النواب، يضم هذا المبني المكون من 15 دورًا إحدى الوزارات السيادية التي انشئت في عام 1874، أي منذ أكثر من 146 عامًا.. ألا وهي وزارة العدل، المختصة بالشئون القضائية في مصر منذ نشأتها.













جاءت فكرة الوزارة قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد على باشا فى عام 1805، حيث كان السلطان العثمانى فى إسطنبول يرسل إلى الوالى التركى بمصر 24 رجلا يتولون المصالح الكبرى فى مصر، وعقب تولي محمد علي باشا مقاليد الحكم في مصر أنشاء ديوان الوالى أو الخديو، وكانت اختصاصاته مزيجا من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام فى المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل فى النزاعات بين الأهالى المواطنين والأجانب على السواء، خاصة فى الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.













وجاء مولد أول نظارة رسمية ومسئولة بولاية مصر في عهد الخديو إسماعيل بموجب الأمر العالي الصادر منه باللغة الفرنسية في 28 أغسطس 1878، وعهد فيه إلى نوبار باشا بإجراء الإصلاحات التي يبتغيها من تشكيل هيئة نظارة وذلك نتيجة لتغيير نظام التقاضى ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة.









وقد توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيرًا منذ انشائها وحتى 1914 عندما تم إعلان الحماية البريطانية على مصر وكان لابد أن يتبع هذا الإعلان العديد من المتغيرات الاسمية لتأكيد الوضع الجديد فتغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات وكان هذا التغيير لطمس كل ما هو عثماني تابع لاسطنبول.













وكانت وزارة العدل منذ نشأتها تقع في نفس المكان الموجودة فيه الآن في ميدان لاظوغلي وكان هذا المكان عبارة عن حرملك ليوسف صديق المفتش العام أيام الخديو إسماعيل.









كشك للوزير









ومع بداية عام 1963 حدثت انهيارات في هذا المبنى وسقط مكتب وزير العدل وقتها وانهار المبنى تماما مما دعا الحكومة إلى هدمه وبيعت أنقاضه بمبلغ 18 ألف جنيه وظل وزير العدل وقتها فتحي الشرقاوي يمارس عمله من كشك خشبي في حديقة المبنى.













وفي أغسطس من نفس العام تم نقل وزارة العدل إلى عمارة الأوقاف في إمبابة وكانت الوزارة تدفع ايجارًا شهريًا قدره 700 جنيه للأوقاف.. كما تم اعتماد مبلغ نصف مليون جنيه لإنشاء مبنى جديد في لاظوغلي مكون من 11 طابقًا.

















مجمع المحاكم













وظل الحال على ما هو عليه حتى عام 1966 حتى وافق وزير العدل وقتها على ترك عمارة الأوقاف في إمبابة للمساهمة في حل أزمة الإسكان والانتقال إلى مبنى كان مخصصا لمجمع المحاكم في مدينة نصر أمام كلية الشرطة وتم اتخاذه مقرا لوزارة العدل.













ميدان العباسية









وفي عام 1977 وافق ممدوح سالم رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت على تخصيص العمارة التي أقامتها شركة مصر الجديدة للإسكان بميدان العباسية والتي كان مقررا لها أن تكون فندقا سياحيا لتكون مقرا لوزارة العدل.. وتحول المبنى القديم والموجود في مدينة نصر إلى مجمع محاكم شمال القاهرة.













حكم قضائي













وفي شهر ديسمبر عام 1978 أصدر المستشار أحمد موسى وزير العدل قرارًا بنقل وزارة العدل من العباسية إلى مبناها الحالي بميدان لاظوغلي بعد أن حصلت الوزارة على حكم قضائي بتمكينها من 3 طوابق من المبنى التي استولت عليه وزارة المالية بعد بنائه وتم الاحتكام إلى القضاء الذي مكن وزارة العدل من ثلاثة طوابق من المبنى.





ومنذ هذا التاريخ لم يتغير مقر وزارة العدل المصرية وشاركت وزارة المالية في المبني.